Brunna Gonçalves é surpreendida com carro avaliado em R$ 400 mil

Quase três meses após ter ganhado um carro da esposa, Ludmilla, a dançarina Brunna Gonçalves apareceu nas redes sociais nesta terça-feira (18) para mostrar o novo veículo que recebeu da amada.



A ex-BBB mostrou aos seguidores no Instagram a surpresa que a cantora preparou para ela. Um carro novo avaliado em mais de R$ 400 mil. "Simplesmente acordei com um carro novo na garagem", disse a dançarina.



Ainda nos stories, a bailarina comentou que a dona do projeto Numanice sempre faz de tudo para surpreendê-la com algo diferente.