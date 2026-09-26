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BT21: conheça os personagens criados pelo BTS

Saiba quem é quem no universo de KOYA, RJ, SHOOKY, MANG, CHIMMY, TATA, COOKY e VAN, que conquista fãs e inspira produtos colecionáveis



Márcia Luz

Gabriela Cruz

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 12:34

Os personagens da BT21 criados pelo BTS e Line Friends Crédito: Divulgação

Você sabia que os integrantes do BTS participaram da criação de um universo de personagens inspirado em seus talentos, sonhos, humor e personalidade? Chamado UNIVERSTAR BT21, o projeto reúne mascotes que nasceram de desenhos dos próprios artistas, desenvolvidos com o apoio de designers.

TATA, MANG, CHIMMY, RJ, KOYA, COOKY e SHOOKY são coloridos, vivem aventuras juntos e divertem fãs independentemente da idade. Ah, o fandom ARMY também faz parte dessa história: é representado pelo robô VAN, que acompanha a turma nas aventuras publicadas no perfil @bt21_official.

BT21 1 de 36

Os personagens reproduzem situações do cotidiano do BTS, como a primeira live do grupo reunido após o retorno do serviço militar, além de protagonizarem histórias criadas especialmente para esse universo. Mas a presença dos mascotes vai além das redes sociais. Eles estampam artigos de papelaria, roupas, brinquedos, perfumes, maquiagem e outros produtos colecionáveis.

Uma das novidades é a coleção da Even, marca do Grupo Raymundo da Fonte, apresentada nesta sexta-feira (25). O lançamento celebra os 80 anos do grupo e leva os personagens à rotina de higiene bucal e pessoal.

BT21 entra na rotina de cuidados com coleção da Even

Inspirada em KOYA, RJ, SHOOKY, MANG, CHIMMY, TATA e COOKY, a coleção tem como conceito “Espalhando amor. Colecionando alegria”. A linha reúne creme dental, enxaguante bucal, sabonetes em barra e líquido e escova de dentes, com opções de melancia, melão e eucalipto entre os produtos.

A proposta também explora um hábito presente na cultura dos fandoms: o colecionismo. Alguns produtos vêm acompanhados de bag charms, acessórios para pendurar em bolsas, e determinados kits incluem versões raras, transformando a compra em uma busca pelo personagem especial.

“Unir o cuidado com a saúde bucal ao universo do BT21 nos permite criar uma experiência diferente e conectada aos consumidores, com inovação e colecionabilidade. Este lançamento chega em um momento muito importante para o Grupo Raymundo da Fonte. Ele traduz a nossa capacidade de unir tradição e inovação, levando para o consumidor uma mega novidade”, afirma Daniel Ribeiro, coordenador de Trade Marketing, Inteligência de Mercado e Marketing do Grupo Raymundo da Fonte.

Como nasceu o BT21

O BT21 surgiu em 2017, em uma colaboração entre o BTS e a LINE FRIENDS. Com o apoio de designers, os integrantes idealizaram personagens com características e histórias próprias. A participação dos artistas foi dos rascunhos à escolha de nomes, personalidades e estilos.

O projeto aproximou os músicos de seu público e abriu espaço para parcerias com marcas de diferentes setores. Em 2024, por exemplo, o McDonald’s lançou no Brasil o Menu BT21, com combos e personagens colecionáveis.

Se você chegou agora ao fandom e ainda não sabe quem é quem nessa conversa, acompanhe aqui!

KOYA: o coala criado por RM

Criado por RM (Kim Namjoon), KOYA é um coala inteligente e tranquilo, conhecido por pensar muito e adorar dormir. Suas orelhas removíveis estão entre as características que dão graça ao personagem.

RJ: a alpaca criada por Jin

RJ é uma alpaca criada por Jin (Kim Seokjin). Acolhedor e gentil, gosta de cozinhar, comer e cuidar de quem está ao seu redor. Sua aparência fofa e o jeito carinhoso combinam com a personalidade do mascote, que também é conhecido por não gostar de frio.

SHOOKY: o biscoitinho criado por Suga

O pequeno SHOOKY foi criado por Suga (Min Yoongi). Brincalhão e cheio de energia, adora fazer travessuras com os amigos. Não se deixe enganar pelo tamanho: o biscoitinho tem personalidade de sobra e um grande inimigo, o leite.

MANG: o dançarino criado por j-hope

Criado por j-hope (Jung Hoseok), MANG se destaca pelo talento para a dança. Durante muito tempo, o personagem escondeu o rosto atrás de uma máscara de cavalo. Em 2023, revelou sua verdadeira aparência em uma história que teve o acompanhamento do artista e marcou uma nova etapa em sua trajetória.

CHIMMY: o cachorrinho criado por Jimin

CHIMMY é um cachorrinho que usa um moletom amarelo. Criado por Jimin (Park Jimin), é determinado, entusiasmado e se dedica ao que faz. A paixão e o esforço para dar o melhor de si estão entre as características que aproximam o personagem de seu criador.

TATA: o alienígena criado por V

Criado por V (Kim Taehyung), TATA tem cabeça em formato de coração, um corpo que pode mudar de forma e poderes especiais. Príncipe do planeta BT, viaja pelo universo na companhia do robô VAN com a missão de espalhar amor. O mascote tem aquele jeitinho associado ao artista: criativo, imprevisível e inconfundível.

COOKY: o coelho criado por Jungkook

Forte, corajoso, competitivo e cheio de energia, COOKY é o coelho cor-de-rosa criado por Jungkook (Jeon Jungkook). O personagem combina a aparência fofa com a disposição para encarar desafios e proteger os amigos. As sobrancelhas marcadas ajudam a compor sua expressão determinada.

VAN: o robô que representa o ARMY