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BT21: conheça os personagens criados pelo BTS

Saiba quem é quem no universo de KOYA, RJ, SHOOKY, MANG, CHIMMY, TATA, COOKY e VAN, que conquista fãs e inspira produtos colecionáveis

  • Foto do(a) author(a) Márcia Luz
  • Foto do(a) author(a) Gabriela Cruz

  • Márcia Luz

  • Gabriela Cruz

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 12:34

Annyeong - BT21
Os personagens da BT21 criados pelo BTS e Line Friends Crédito: Divulgação

Você sabia que os integrantes do BTS participaram da criação de um universo de personagens inspirado em seus talentos, sonhos, humor e personalidade? Chamado UNIVERSTAR BT21, o projeto reúne mascotes que nasceram de desenhos dos próprios artistas, desenvolvidos com o apoio de designers.

TATA, MANG, CHIMMY, RJ, KOYA, COOKY e SHOOKY são coloridos, vivem aventuras juntos e divertem fãs independentemente da idade. Ah, o fandom ARMY também faz parte dessa história: é representado pelo robô VAN, que acompanha a turma nas aventuras publicadas no perfil @bt21_official.

BT21

BT21 entra na rotina de cuidados com coleção da Even por Divulgação''
BT21 entra na rotina de cuidados com coleção da Even por Divulgação''
BT21 entra na rotina de cuidados com coleção da Even por Divulgação''
BT21 entra na rotina de cuidados com coleção da Even por Divulgação''
KOYA: o coala criado por RM por Divulgação''
RM por Divulgação''
RJ: a alpaca criada por Jin por Divulgação''
Jin por Divulgação''
SHOOKY: o biscoitinho criado por Suga por Divulgação''
Suga por Reprodução
MANG: o dançarino criado por j-hope por Divulgação''
j-hope por Divulgação''
CHIMMY: o cachorrinho criado por Jimin por Divulgação''
Jimin por Divulgação''
TATA: o alienígena criado por V por Divulgação''
V por Divulgação''
COOKY: o coelho criado por Jungkook por Divulgação''
undefined por Divulgação''
Jungkook por Divulgação''
A criações imitam a vida... por Divulgação''
Selfie da live após serviço militar por Divulgação''
BT21 por Divulgação''
BT21 por Divulgação''
BT21 por Divulgação''
BT21 por Divulgação''
BT21 por Divulgação''
BT21 por Divulgação''
BT21 por Divulgação''
BT21 por Divulgação''
BT21 por Divulgação''
BT21 por Divulgação''
BT21 por Divulgação''
BT21 por Divulgação''
BT21 por Divulgação''
BT21 por Divulgação''
BT21 por reprodução/redes sociais
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BT21 entra na rotina de cuidados com coleção da Even por Divulgação''

Os personagens reproduzem situações do cotidiano do BTS, como a primeira live do grupo reunido após o retorno do serviço militar, além de protagonizarem histórias criadas especialmente para esse universo. Mas a presença dos mascotes vai além das redes sociais. Eles estampam artigos de papelaria, roupas, brinquedos, perfumes, maquiagem e outros produtos colecionáveis.

Uma das novidades é a coleção da Even, marca do Grupo Raymundo da Fonte, apresentada nesta sexta-feira (25). O lançamento celebra os 80 anos do grupo e leva os personagens à rotina de higiene bucal e pessoal.

BT21 entra na rotina de cuidados com coleção da Even

Inspirada em KOYA, RJ, SHOOKY, MANG, CHIMMY, TATA e COOKY, a coleção tem como conceito “Espalhando amor. Colecionando alegria”. A linha reúne creme dental, enxaguante bucal, sabonetes em barra e líquido e escova de dentes, com opções de melancia, melão e eucalipto entre os produtos.

A proposta também explora um hábito presente na cultura dos fandoms: o colecionismo. Alguns produtos vêm acompanhados de bag charms, acessórios para pendurar em bolsas, e determinados kits incluem versões raras, transformando a compra em uma busca pelo personagem especial.

“Unir o cuidado com a saúde bucal ao universo do BT21 nos permite criar uma experiência diferente e conectada aos consumidores, com inovação e colecionabilidade. Este lançamento chega em um momento muito importante para o Grupo Raymundo da Fonte. Ele traduz a nossa capacidade de unir tradição e inovação, levando para o consumidor uma mega novidade”, afirma Daniel Ribeiro, coordenador de Trade Marketing, Inteligência de Mercado e Marketing do Grupo Raymundo da Fonte.

Como nasceu o BT21

O BT21 surgiu em 2017, em uma colaboração entre o BTS e a LINE FRIENDS. Com o apoio de designers, os integrantes idealizaram personagens com características e histórias próprias. A participação dos artistas foi dos rascunhos à escolha de nomes, personalidades e estilos.

O projeto aproximou os músicos de seu público e abriu espaço para parcerias com marcas de diferentes setores. Em 2024, por exemplo, o McDonald’s lançou no Brasil o Menu BT21, com combos e personagens colecionáveis.

Se você chegou agora ao fandom e ainda não sabe quem é quem nessa conversa, acompanhe aqui!

KOYA: o coala criado por RM

Criado por RM (Kim Namjoon), KOYA é um coala inteligente e tranquilo, conhecido por pensar muito e adorar dormir. Suas orelhas removíveis estão entre as características que dão graça ao personagem.

RJ: a alpaca criada por Jin

RJ é uma alpaca criada por Jin (Kim Seokjin). Acolhedor e gentil, gosta de cozinhar, comer e cuidar de quem está ao seu redor. Sua aparência fofa e o jeito carinhoso combinam com a personalidade do mascote, que também é conhecido por não gostar de frio.

SHOOKY: o biscoitinho criado por Suga

O pequeno SHOOKY foi criado por Suga (Min Yoongi). Brincalhão e cheio de energia, adora fazer travessuras com os amigos. Não se deixe enganar pelo tamanho: o biscoitinho tem personalidade de sobra e um grande inimigo, o leite.

MANG: o dançarino criado por j-hope

Criado por j-hope (Jung Hoseok), MANG se destaca pelo talento para a dança. Durante muito tempo, o personagem escondeu o rosto atrás de uma máscara de cavalo. Em 2023, revelou sua verdadeira aparência em uma história que teve o acompanhamento do artista e marcou uma nova etapa em sua trajetória.

CHIMMY: o cachorrinho criado por Jimin

CHIMMY é um cachorrinho que usa um moletom amarelo. Criado por Jimin (Park Jimin), é determinado, entusiasmado e se dedica ao que faz. A paixão e o esforço para dar o melhor de si estão entre as características que aproximam o personagem de seu criador.

TATA: o alienígena criado por V

Criado por V (Kim Taehyung), TATA tem cabeça em formato de coração, um corpo que pode mudar de forma e poderes especiais. Príncipe do planeta BT, viaja pelo universo na companhia do robô VAN com a missão de espalhar amor. O mascote tem aquele jeitinho associado ao artista: criativo, imprevisível e inconfundível.

COOKY: o coelho criado por Jungkook

Forte, corajoso, competitivo e cheio de energia, COOKY é o coelho cor-de-rosa criado por Jungkook (Jeon Jungkook). O personagem combina a aparência fofa com a disposição para encarar desafios e proteger os amigos. As sobrancelhas marcadas ajudam a compor sua expressão determinada.

VAN: o robô que representa o ARMY

Com o corpo dividido entre cinza e branco, VAN representa o ARMY, o fandom do BTS. O robô é o guardião do BT21 e acompanha TATA em sua viagem à Terra. Seu conhecimento sobre o universo e a missão de proteger os amigos fazem dele uma presença importante nas aventuras da turma.

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