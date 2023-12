BTCA apresenta o lado individual do corpo coletivo

BTCA na coreografia Igbá Odù . Crédito: Fabio Bouzas

O Balé do Teatro Castro Alves (BTCA) promoveu um laboratório para a montagem de um espetáculo com oito profissionais externos de dança, performance e teatro, selecionados através de um chamado público.



Assim, durante os meses de novembro e dezembro, nasceu a mostra artístico-coreográfica Igbá Odù: Uma Encruze Cênica de Dança, com concepção e direção coreográfica de Agnaldo Fonseca, assistência de direção coreográfica de Paullo Fonseca e consultaria artística de Jai Bispo, todos membros do corpo da companhia. O resultado estreia na Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA), terça (19) e quarta (20), às 20h.

Igbá Odù corresponde a uma expressão da língua yorubá que designa a cabaça ou o artefato litúrgico que contém no seu interior os elementos simbólicos e as substâncias que tornam possível a existência individualizada. A expressão é a chave matriz dramatúrgica da obra, que aborda as individualidades no coletivo diverso. A narrativa coreográfica leva em consideração a historicidade e experiência dos dançarinos que experimentam descobertas corporais nessa encruze cênica.

“Defendemos um posicionamento multidimensional da arte, conceito que bebe na fonte e se aproxima da compreensão nigeriana de cosmopercepção, de Oyèrónké Oyêwùmí. Assim, se tece uma expressão contemporânea de dança que possa suscitar reflexões e questões das mais diversas: estética, política, social, cultural, artística e filosófica”, explica Agnaldo Fonseca. O elenco de artistas convidados é formado por Deyse Silva, Laiane Carmo Conceição, Lara Carvalho, Laureane Dias, Reynaldo Amorim, Samille Batista (Sol), Thiago Nobre e Yuri Pires de Oliveira Silva.