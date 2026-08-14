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Bumble muda regra e permite que homens iniciem conversa com mulheres

Aplicativo abandonou uma das principais características adotadas desde sua criação, em 2014; prazo para responder à primeira mensagem aumentou de 24 para 72 horas

Mariana Rios

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 23:48

Aplicativo de relacionamento Crédito: Shutterstock

O Bumble, aplicativo de relacionamentos conhecido por permitir que mulheres tomassem a iniciativa nas conversas, mudou uma de suas principais regras. Agora, homens também podem enviar a primeira mensagem após um match com uma mulher. A alteração encerra a política que, desde o lançamento da plataforma, em 2014, dava às mulheres a responsabilidade de iniciar a conversa em matches heterossexuais.

A mudança foi anunciada pela empresa nesta semana e ocorre em um momento de transformação no mercado de aplicativos de relacionamento, que busca aumentar o engajamento dos usuários. Segundo o Bumble, pesquisas internas indicaram que quase 66% das mulheres entrevistadas preferem que os homens enviem a primeira mensagem. Para essas usuárias, a possibilidade de escolher quem começa a conversa reduziria a pressão de ter sempre de tomar a iniciativa.

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Além de permitir que qualquer pessoa do match envie a primeira mensagem, o Bumble ampliou o prazo para responder. Antes, o usuário tinha 24 horas; agora, são 72 horas. A ideia é dar mais tempo para que a conversa seja iniciada sem a pressão de uma contagem regressiva tão curta.

A empresa também estabeleceu que apenas uma mensagem inicial pode ser enviada antes que o chat seja efetivamente aberto. Se o usuário tentar mandar uma abordagem considerada pouco elaborada, como uma mensagem de apenas uma palavra, o aplicativo poderá pedir que ele reformule o texto.

De acordo com o Bumble, testes realizados com as novas regras mostraram aumento na taxa de conversas mútuas entre mulheres e redução de matches que expiravam ou eram desfeitos antes de uma interação.

A mudança representa uma guinada para o aplicativo criado por Whitney Wolfe Herd. Desde 2014, o Bumble se diferenciava de concorrentes justamente pela proposta de dar às mulheres o controle sobre o primeiro contato. A própria fundadora afirmou que a ideia de colocar as mulheres no comando da primeira mensagem foi uma inovação importante, mas que o conceito de uma plataforma voltada às necessidades femininas não significa necessariamente determinar uma única forma de interação.