Cachorro queimado em incêndio é adotado por família de Ozzy Osbourne

A adoção ocorreu no centro para cães com necessidades especiais, Underdog Heroes

Ozzy Osbourne e sua família adotaram há cerca de uma semana um bulldog que sofreu queimaduras em um incêndio. A adoção ocorreu no centro para cães com necessidades especiais, Underdog Heroes. A instituição comemorou a ida do cãozinho para sua nova casa em uma postagem no Instagram.