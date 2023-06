Caetano Veloso celebra aniversário de Gilberto Gil rasgando elogios ao amigo

O cantor Caetano Veloso, de 80 anos, aproveitou as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (26), pós-São João, para homenagear o amigo de longa data, Gilberto Gil, que completou 81 anos.



O patriarca da família Gil e Veloso são amigos de décadas, desde a juventude. Com essa parceria duradoura de 50 anos, o dono do hit "Sozinho" não economizou nas palavras.



"Gil chega aos 81 anos. Seu show com filhos, netos e bisnetos me foi narrado com tal intensidade e beleza por Moreno que foi como se eu tivesse podido ir. @gilbertogil é de importância imensa para mim", iniciou.