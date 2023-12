Caetano Veloso homenageia mãe que faleceu no dia de Natal

Caetano Veloso compartilhou em suas redes sociais fotos com Dona Canô, sua mãe. Entre as diversas felicitações natalinas desta segunda-feira (25) a publicação do músico ganhou um tom diferente ao relembrar que o Natal de 2023 marca 11 anos da morte da mãe.



“O dia de Natal passou a ser também o dia em que minha mãe morreu. Era uma grande alegria tê-la viva. Claro que alegra também saber que ela viveu bonito por tanto tempo e morreu bonito num 25 de dezembro. Infelizmente não sei rezar como ela chegou a saber. Talvez tenha aprendido (principalmente com ela) que reconhecer a beleza da vida é uma maneira de rezar”, escreveu o artista baiano.