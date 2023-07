Caetano Veloso posta vídeo cantando Hino ao 2 de Julho

O cantor Caetano Veloso postou um vídeo nas redes sociais neste domingo (2) cantando o Hino ao 2 de Julho. Questionado se todo baiano sabe o hino, ele responde. "Antigamente a gente cantava na escola, mas também no 2 de Julho, tem a parada em Salvador até hoje. Pessoal deve saber cantar sim", afirmou.



No post, Caetano resasltou que a data é mais importante que o 7 de Setembro. "A Independência brasileira não se deu na hora do grito às margens do Ipiranga. Aquilo foi só um anúncio", escreveu. "A câmara de santo Amaro, minha cidade, foi pioneira em propor uma independência do Brasil (antes do grito do Ipiranga), com um texto liberal e moderno".