Caixa Cultural Salvador retoma programação com shows de Wado

Wado revisita canções extraídas dos álbuns de sua carreira. Crédito: divulgação

A Caixa Cultural Salvador apresenta nesta sexta-feira (15) e sábado (16) shows de Wado. O evento marca a retomada dos projetos do Programa de Ocupação dos Espaços do banco, que não era realizado há quatro anos, e faz parte de uma programação especial que acontece simultaneamente nos outros seis espaços culturais da Caixa no país, que recebem shows de Mart’nália, Tetê Espíndola, Ceumar, 14 Bis, Amaro Freitas e Zé Manoel e Francisco, elHombre.



Wado revisita canções extraídas dos álbuns de sua carreira, num repertório pautado por gêneros brasileiros: do axé ao funk carioca, do samba ao ijexá. Além do passeio por vertentes sonoras distintas, a obra do artista aborda questões sociais, de gênero, raça e culturais diversas.

No palco, juntamente com Dinho Zampier (teclado e vocais) e Rodrigo Peixe (bateria), Wado vai presentear o público com clássicos e novidades de sua autoria, como as faixas Uma Raiz Uma Flor, Tarja Preta/Fafá e Vozes Trans, entre outras. O espetáculo traz também cores de matizes africanas em novas versões para Teta e Martelo de Ogum.

Antes do show, haverá um evento receptivo no Foyer da Caixa Cultural Salvador, envolvendo música, dança e fotografia. O ambiente contará com projeções de vídeo e intervenções de dança contemporânea feitas pela Cia. de Dança Mayana Magalhães.

O Programa de Ocupação dos Espaços da Caixa Cultural, com inscrições realizadas no início deste ano, vai investir R$ 30 milhões em um total de 171 eventos culturais selecionados dos segmentos teatro, dança, música, cinema, artes visuais e vivências. A seleção pública recebeu o número recorde de 7.727 inscrições. Até novembro deste ano, devem ser divulgados os projetos que serão patrocinados para ocuparem os espaços entre abril e dezembro do próximo ano.