Camarote Brahma terá ampliação e hotel exclusivo no Carnaval de Salvador

Crédito: Reprodução

O Camarote Brahma acaba de anunciar uma parceria exclusiva para o Carnaval 2024 de Salvador. O hotel Mercure, localizado no Rio Vermelho, será o Hotel Oficial do camarote durante os dias da folia na capital baiana. Localizado à beira-mar e em uma região próxima ao circuito da festa, o espaço contará com assinatura do Camarote Brahma Salvador em cada detalhe. "A 2GB e o grupo ACCOR já têm uma parceria há alguns anos, a gente já fez algumas coisas desenhando esse projeto, mas concretizamos sim de forma inédita esse ano a assinatura do Mercure Rio Vermelho pelo camarote Brahma Salvador", conta a head de projeto do camarote, Clara Peruna, em entrevista ao Alô Alô Bahia.

Hóspedes que adquirirem o pacote vão contar com uma estadia com diversos serviços exclusivos, como choppeira nos corredores, DJ diariamente à beira da piscina e transfer com escolta até o circuito, garantindo conforto e segurança até a porta do camarote e um retorno seguro ao hotel. Além disso, também será ofertado um serviço de customização do abadá já no hotel e experiências personalizadas para cada quarto, com o concierge do camarote à disposição para dar o suporte necessário.

"Nós temos pacotes de 5 ou 6 dias. Todos os pacotes incluem acesso ao camarote e a todos esses serviços do hotel. Eu tenho certeza que o único trabalho do folião do Camarote Brahma esse ano vai ser se divertir. O resto, a gente está cuidando de tudo para que seja mais uma experiência inesquecível no Carnaval de Salvador", afirma Clara.

Produtora do camarote, a 2GB assina mais uma vez a organização de um dos espaços mais disputados da folia baiana. Em 2024, o empreendimento conta com line-up repleta de grandes nomes da música nacional e um serviço diferenciado. Nomes como Wesley Safadão, Durval Lelys, Léo Santana, Claudia Leitte, Bell Marques e Xand Avião agitam a grade de shows em seis dias de festa. O camarote ainda contará com uma experiência diferenciada na pista de dança.