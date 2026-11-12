Canções de Chico Buarque conduzem narrativa de peça

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Doris Miranda
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 06:00
Ana Lúcia Torre interpreta Chico Buarque como você nunca viu. No espetáculo Olhos nos Olhos, as letras viram poesia falada e ganham novas camadas, íntimas, emocionantes e cheias de história. Um encontro raro entre duas lendas da cultura brasileira, que se apresenta neste final de semana em Salvador, sábado (14) e domingo (15), para duas únicas apresentações no Teatro Jorge Amado.
Integrando a programação do projeto Catálogo Brasileiro de Teatro (@catalogodeteatro) o espetáculo marca seus 80 anos trazendo em cena a força da palavra, da música e de suas memórias. Sozinha em cena, Ana Lúcia conduz o público por uma experiência cênica intimista e profundamente emocional, em que memória e interpretação se entrelaçam.
Em vez de cantar, a atriz dá voz falada às canções do compositor consagrado, ressignificando letras que atravessam gerações e revelando novas camadas de sentido. O espetáculo transforma clássicos da música popular brasileira em narrativa teatral, criando uma atmosfera sensível, reflexiva e, ao mesmo tempo, acessível.
Ao longo da apresentação, o público é convidado a percorrer temas universais que atravessam a obra de Chico e também a trajetória da atriz: os afetos, as perdas, a maternidade, os conflitos sociais, a resistência e a passagem do tempo. Canções emblemáticas como Meu Guri, Beatriz, Geni e o Zepelim, Valsinha, Atrás da Porta e Olhos nos Olhos surgem como fios condutores de um relato que mistura delicadeza, ironia e intensidade dramática.
SERVIÇO - Espetáculo Olhos nos Olhos | sábado (14) e domingo (15), às 20h, no Teatro Jorge Amado | Ingressos: R$ 140 e R$ 70, à venda no Sympla e na bilheteria.