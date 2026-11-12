TEATRO

Canções de Chico Buarque conduzem narrativa de peça

Ana Lúcia Torre interpreta clássicos de Chico no espetáculo Olhos nos Olhos, neste fim de semana no Teatro Jorge Amado

Doris Miranda

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 06:00

Atriz Ana Lúcia Torre Crédito: divulgação

Ana Lúcia Torre interpreta Chico Buarque como você nunca viu. No espetáculo Olhos nos Olhos, as letras viram poesia falada e ganham novas camadas, íntimas, emocionantes e cheias de história. Um encontro raro entre duas lendas da cultura brasileira, que se apresenta neste final de semana em Salvador, sábado (14) e domingo (15), para duas únicas apresentações no Teatro Jorge Amado.

Integrando a programação do projeto Catálogo Brasileiro de Teatro (@catalogodeteatro) o espetáculo marca seus 80 anos trazendo em cena a força da palavra, da música e de suas memórias. Sozinha em cena, Ana Lúcia conduz o público por uma experiência cênica intimista e profundamente emocional, em que memória e interpretação se entrelaçam.

Em vez de cantar, a atriz dá voz falada às canções do compositor consagrado, ressignificando letras que atravessam gerações e revelando novas camadas de sentido. O espetáculo transforma clássicos da música popular brasileira em narrativa teatral, criando uma atmosfera sensível, reflexiva e, ao mesmo tempo, acessível.

Ao longo da apresentação, o público é convidado a percorrer temas universais que atravessam a obra de Chico e também a trajetória da atriz: os afetos, as perdas, a maternidade, os conflitos sociais, a resistência e a passagem do tempo. Canções emblemáticas como Meu Guri, Beatriz, Geni e o Zepelim, Valsinha, Atrás da Porta e Olhos nos Olhos surgem como fios condutores de um relato que mistura delicadeza, ironia e intensidade dramática.