Cantor Oh Polêmico está na UTI sem previsão de alta

O cantor Deivison Nascimento Santos, conhecido como Oh Polêmico, continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Santo Antônio de Jesus nesta segunda-feira (3). Embora esteja com a saúde estável, ainda não há previsão de alta hospitalar para o artista.



As informações foram fornecidas pelo Hospital Incar em boletim médico à imprensa. Deivison desmaiou logo após um show na cidade de Laje, e foi internado no domingo (2).