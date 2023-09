Cantor Regis Danese tem alta hospitalar após 20 dias internado

O cantor gospel Regis Danese recebeu alta hospitalar nesta terça-feira, 19. Internado no Hospital Uberlândia Medical Center (UMC), em Minas Gerais, desde o dia 30 de agosto, o artista manterá os cuidados em sua própria casa. “O paciente recebeu alta e seguirá a recuperação em sua residência”, informa o boletim médico assinado pelos médicos Sânzio Dupim, coordenador da Unidade de Tratamento Intensivo, e Maxsuel Boga, cirurgião digestivo.

Regis sofreu um acidente de carro após uma colisão na BR-153 em Jaraguá, enquanto seguia viagem para Ceres, em Goiás, no dia 30 de agosto.

O cantor gospel passou por uma cirurgia e foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital em Goiânia. Ele teve fraturas em três costelas, tórax e punho.

O carro que o cantor conduzia invadiu a contramão e colidiu de frente com um caminhão que trafegava no local, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).