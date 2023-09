Cantor Regis Danese tem previsão de alta adiada

O cantor gospel Regis Danese preocupou os fãs na quarta-feira, 6, ao publicar vídeo em seu perfil no Instagram e dizer que "passou muito mal nesta madrugada". O artista teria alta do hospital, mas a equipe médica optou por adiar a sua saída.



"Vomitei muito e os médicos, que sabem o que é melhor pra mim, resolveram me manter aqui e colocar uma sonda. Estou sofrendo muito [...] Vamos aguentar, Jesus disse que não seria fácil", afirmou ele. "Quero logo sair daqui, ver minha mãe, meu pai, meu irmão. Minha família está aqui comigo. Deus é bom o tempo todo. Não deixem de orar por mim", acrescentou, emocionado.