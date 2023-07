Cantor Salgadinho critica programa de Eliana e discute com diretora

O cantor Salgadinho foi um dos convidados do programa Eliana, do SBT, no último domingo, 23, mas não ficou satisfeito com a edição final da atração.



O artista usou o Instagram para criticar a emissora e afirmar que teve falas cortadas. "Editaram minha fala no programa da Eliana, do SBT, e foi deselegante. Não me tirem de casa para cometerem esse desrespeito, por favor", disse.



Fabi Gomes, coordenadora artística e musical do programa, respondeu o pagodeiro com um comentário na publicação. Ela afirma que os cortes foram necessários.