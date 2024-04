EM SP

Cantora sertaneja Nanda Ferraz morre em acidente de carro

Morreu no último domingo, 14, em São Paulo, a cantora sertaneja Lígia Fernanda Gonçalves, mais conhecida como Nanda Ferraz. Ela tinha 34 anos sofreu um acidente de carro na rodovia Luiz Carlos Brandolezi, em Bady Bassitt, região de São José do Rio Preto (SP). A artista estava sozinha no veículo, quando perdeu o controle da direção e morreu no local.