Cardi B arremessa microfone em fã que jogou bebida, e Anitta sai em defesa

A cantora norte-americana Cardi B, que aparece no clipe da canção Me Gusta, ao lado de Anitta e Léo Kret, gravado em Salvador, virou centro das atenções após arremessar um microfone em alguém da plateia que jogou bebida no palco. As imagens começaram a circular nas redes sociais neste sábado (29). No vídeo, uma pessoa da plateia atira um copo de bebida na direção da cantora de "WAP". Furiosa, Cardi B reage e arremessa o microfone na direção da pessoa.

"Agora as pessoas estão fazendo isso pra hypar na internet, jogando coisa no artista que está no palco. Me dá um ranço, me dá um ódio. Me sobe um negócio aqui", disse Anitta em vídeo publicado em suas redes sociais.