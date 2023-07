Carla Perez mostra treino com Xanddy e o filho: 'Colocando pra suar'

A dançarina Carla Perez e o marido, o cantor Xanddy, mostraram que a família está mais fitness do que nunca. Ao lado do filho, Victor Alexandre, de 19 anos, eles chamaram a atenção dos internautas ao postar um clique juntos na academia na noite de quinta-feira (13).



Na foto, feita nos Estados Unidos (EUA), Carla aparece do lado de Xanddy e de Victor, que mostraram os bíceps definidos. "Colando a gente para suar", brincou a artista, se referindo ao filho.