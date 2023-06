Carla Perez não participará da comemoração dos 30 anos do grupo É o Tchan

A dançarina e apresentadora Carla Perez não irá participar das comemorações para celebrar os 30 anos do grupo É o Tchan. A informação foi revelada pelo portal Extra e o motivo teria sido a incompatibilidade de agendas entre o grupo e a artista. Carla Perez vive nos Estados Unidos com a família. A reportagem entrou em contato com a assessoria da artista. O espaço segue aberto para manifestações.



A banda, que conquistou uma legião de fãs e emplacou sucessos nos anos 90, fará dois shows para reviver a trajetória do grupo. As atrações contarão com a participação de ex-integrantes como o Compadre Washington, Beto Jamaica, Sheila Mello, Scheila Carvalho e Jacaré. As apresentações acontecem no dia 18 de agosto em São Paulo e 19 de agosto no Rio de Janeiro.