Carlinhos Brown é anunciado para show histórico no Afropunk 2023

O Afopunk, maior festival de cultura negra, anunciou o cantor Carlinhos Brown como atração da edição baiana, que será nos dias 18 e 19 de novembro, no Parque de Exposições, em Salvador. O artista fará um show inédito em comemoração aos 27 anos do álbum Alfagamabetizado (1996). Os ingressos já estão disponíveis pelo site oficial da Sympla.



A comemoração aos 27 anos do trabalho de estreia do artista acontecerá no palco do AFROPUNK Bahia, no sábado (18). O aclamado disco amplificou o samba-reggae e axé music nacionalmente. Produzido por Arto Lindsay ao lado do músico francês Wally Badarou, o trabalho marcou não só a carreira do “Cacique do Candeal” (nomeação dada a Brown por conta de seu bairro de origem, o Candeal Pequeno) como também a história da música brasileira.