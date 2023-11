Carolina Dieckmann faz desabafo sobre término com ator Marcos Frota

A atriz Carolina Dieckmann relembrou divórcio com o também ator Marcos Frota em entrevista para Angélica no programa novo da apresentadora, “Angélica: 50 & Tanto”. Convidada do terceiro episódio, Dieckmann revelou que sofreu na mão do público que a colocou como culpada do término.



Durante o programa, Carolina comentou sobre uma manchete relacionada ao seu divórcio que dizia “Ex de Carol Dieckmann expõe abandono da atriz”. “Sabe o que quer dizer isso? Na época em que eu saí de casa e me separei do Marquinhos, as pessoas ficaram com pena dele, falaram que eu era uma louca, que tinha abandonado ele”, afirmou.