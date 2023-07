Carro de Pedro Sampaio é atingido por tiro: 'Livramento'

O cantor e DJ Pedro Sampaio, de 25 anos, revelou neste sábado (29) que seu carro foi atingido por um disparo de arma de fogo. Segundo o famoso, ele não estava dentro do veículo no momento em que o vidro recebeu o tiro.



Na imagem que o artista compartilhou na web, é possível ver que o carro também foi arranhado, além do tiro no vidro. É perceptível que o veículo é blindado.



"Livramento", escreveu o artista na legenda da foto. Pela agenda de Pedro, ele teria se apresentado no Carnaval de Inverno de Criciúma, em Santa Catarina.