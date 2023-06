Casa do Porco é eleito o 12° melhor restaurante do mundo

Casa do Porco. Crédito: Divulgação

O restaurante brasileiro A Casa do Porco, que fica em São Paulo (SP), foi eleito o 12º melhor do mundo em 2023. O levantamento é da revista britânica Restaurant, que, no início de junho, já havia divulgado a lista entre o 51º e o 100º lugar (veja abaixo a lista completa).



O anúncio dos 50 melhores restaurantes do planeta (The World's 50 Best Restaurants) foi feito nesta terça-feira (20), durante evento realizado em Valência, na Espanha. O único brasileiro entre eles foi A Casa do Porco, que perdeu cinco posições em relação a 2022 - no ano passado, eram dois brasileiros no top 50.

A premiação escolheu o peruano Central como o melhor restaurante do mundo neste ano. O espaço fundado em 2008 tem pratos baseados em ingredientes e técnicas culinárias do Peru.

Mais dois restaurantes brasileiros estão entre os 100 melhores restaurantes do mundo: o Lasai, em 58º lugar (78º em 2022); e o Oteque, em 76º lugar (47º em 2022). Os dois ficam no Rio de Janeiro (RJ).

A Casa do Porco

O restaurante é administrado pelos chefs Janaína Torres Rueda e Jefferson Rueda e fica no bairro da República, no centro de São Paulo. O local tem um menu de degustação com carne de porco e legumes do Sítio Rueda, fazenda dos chefs em São José do Rio Pardo, no interior de São Paulo.

Chefs Janaína Torres Rueda e Jefferson Rueda, da Casa do Porco. Crédito: Divulgação

O World's 50 Best destacou que o "cardápio aproveita todas as partes do porco". O prêmio também afirmou que o restaurante se adaptou às mudanças nos hábitos alimentares com um menu vegetariano.

A chef Janaína Torres Rueda afirmou que a cozinha popular brasileira foi reconhecida mais uma vez como alta gastronomia. "Nos enche de orgulho ver a nossa cultura, a nossa história, os nossos ingredientes e nossas técnicas, nossos sabores, representados entre os melhores do mundo", disse.

Para o chef Jefferson Rueda, é uma honra estar ao lado de profissionais que tanto admira. "E é muito estimulante e motivador para toda a equipe que faz A Casa do Porco ser do jeito que é ter esse trabalho coletivo reconhecido", afirmou.

Oteque

O Oteque, do chef Alberto Landgraf, fica em Botafogo, no Rio de Janeiro. Especializado em frutos do mar, o espaço tem a cozinha aberta e um bar em suas extremidades.

Segundo a premiação, Landgraf combina sua influência japonesa e os frutos do mar brasileiros para preparar pratos com ingredientes avançados.

Lasai

O Lasai (nome que significa "tranquilo" na língua basca) foi criado pela chefe Rafa Costa e Silva. O estabelecimento fica no Humaitá, no Rio de Janeiro, e tem vista para o Cristo Redentor.

"Com muitos ingredientes vindos das fazendas do próprio restaurante, o Lasai serve petiscos e pratos de destaque, enquanto a carta de vinhos e coquetéis está entre as melhores do Brasil", afirmou o World's 50 Best.

Confira a lista dos 100 melhores restaurantes do mundo: