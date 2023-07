Casa Mulher com a Palavra celebra feminismo negro

ACarla Akotirene e Ana Carbatti . Crédito: divulgação

Em 2016, tinha início o projeto Mulher com a Palavra, que era uma série de entrevistas no Teatro Castro Alves, com personalidades femininas de destaque, tanto em cenário estadual como nacional. Passaram por lá artistas, escritoras, pesquisadoras, atrizes, filósofas... Agora, oito anos depois, o evento passou por uma ampliação e se tornou a Casa Mulher com a Palavra, que começa nesta quinta-feira (20) e vai até o dia 30 no Instituto Goethe.



A programação inclui, além das rodas de conversa, lançamentos de livros, oficinas, peças de teatro e shows. No total, são mais de 50 atividades, com destaque especial para questões negras, já que no próximo dia 25 celebra-se o Dia Internacional da Mulher Negra Latino- Americana e Caribenha.

"A Casa Mulher com a Palavra é uma ocupação do Goethe com uma programação que valoriza a produção artística intelectual e o pensamento das mulheres negras brasileiras", diz Mônica Santana, uma das curadoras do evento, responsável especialmente pela área das artes cênicas.

por Monica Santana ""Tem programação envolvendo diversas linguagens, para diferentes faixas etárias, inclusive as crianças, com contação de histórias e lançamentos de livros infantis"

A abertura nesta quinta, às 18h30, é com Carla Akotirene, autora de livros como O que é Interseccionalidade? e Ó Paí, Prezada! Racismo e Sexismo Tomando Bonde nas Penitenciárias Femininas de Salvador. Carla é doutora em Estudos Feministas pela Ufba e consultora em políticas públicas.

Os ingressos, que são gratuitos, já estão esgotados para toda a programação do evento, mas a organização tem feito uma campanha nas redes sociais para que, em caso de desistência, as pessoas anunciem no instagram @mulhercomapalavra_. E quem estiver interessado também deve se manifestar ali. Além disso, a produção avisa que há chances de liberar mais ingressos. Portanto, é bom chegar cedo.

Luana Assiz media as mesas com escritoras. Crédito: João Lins/Pontomov Studio

Na sexta-feira, às 18h30, começam as entrevistas e bate-papos, que terão mediação da jornalista Luana Assiz, da TV Bahia. A primeira mesa, com o tema Antirracismo Para Além do Hastag, será com a promotora de justiça e escritora Lívia Sant'Anna Vaz e a atriz e cantora trans Bixarte. "Tenho ligação com a literatura e representatividade como mulher negra. E, como a Casa fortalece a presença e a intelectualidade feminina negra, mergulhei nos assuntos das conversas. Tive que ler dez livros para extrair um debate profundo", revela Luana.

Uma das autoras que ela destaca é a doutora em psicologia Cida Bento, que vai falar no dia 28 sobre O Pacto Narcísico da Braquitude, título de uma de seus livros. "O livro surgiu de uma pesquisa dela, em que faz uma raio-x de um aspecto crucial da sociedade brasileira: os privilégios acontecem de acordo com o fenótipo do cidadão. Há arquétipos que beneficiam as pessoas", revela a jornalista.