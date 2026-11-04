PALCO

Casa Preta faz maratona de espetáculos para celebrar a Consciência Negra

Espaço reúne arte de diversas linguagens com apresentações de 7 a 20 de novembro

Doris Miranda

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 06:00

Leno Sacramento em En(cruz)ilhada, espetáculo No Tabuleiro da Baiana Tem, e Antonia Vilarinho em A Mulher Festa Crédito: divulgação

O Mês da Consciência Negra se apresenta e convida o público a questionar e discutir sobre as mazelas, as consequências e o enfrentamento do racismo estrutural; a refletir sobre a saúde mental das mulheres; e a pensar a identidade cultural afro-indígena através das expressões de matriz africana e da cultura popular.

A partir de espetáculos que reúnem diversas linguagens, artistas de reconhecida trajetória e ativismo nas artes cênicas ocupam a Casa Preta Espaço de Cultura, de 7 a 20 de novembro, com obras que propõem a construção de relações sociais mais justas e humanas. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla. O link está disponível na bio do instagram @casapretaespacodecultura.

A Mulher Festa

O espetáculo A Mulher Festa, da atriz Antonia Vilarinho, é um convite ao encontro com a potência criativa de uma mulher que transforma sua trajetória em arte, celebração e resistência. Uma mulher que se faz muitas. Negra, afro-indígena, aquilombada e brincante, ela nasce entre caminhos sinuosos, andanças e tropeços. É malandra, moça, vedete e velha.

Entre o riso e a mandinga, atravessa a multidão com seu gingado e abre terreiro no meio do asfalto. Antonia Vilarinho é artista nordestina, circense, palhaça, cantora, artista-pesquisadora, arte-educadora e gestora pedagógica, com mais de 40 anos de trajetória. Em seu trabalho, desenvolve metodologias como a Palhaçaria de Terreiro e o Corpo Mandinga, atravessadas por perspectivas afro-indígenas, decoloniais e antirracistas. Sábado (7), às 18h. Ingressos: R$ 30 | R$ 15.

Vilarinho também conduz a oficina Palhaçaria de Terreiro, na sexta (6), das 9h as 17h; e no sábado (7), das 9h às 13h. Valor: R$ 200 (à vista ou em 2x com pagamentos nos dias 20/10 e 5/11). Mais informações em www.instagram.com/palhacafronha ou (71) 99626-4326

En(cruz)ilhada

Monólogo de Leno Sacramento, En(cruz)ilhada apresenta histórias de vítimas de várias formas de morte. Nesse processo você pode estar dos dois lados. “Assim que nascemos, nossas cabeças são colocadas na mira de uma bala que segue nos matando lentamente: a morte social, a morte cultural, a morte financeira, a morte estética, a morte psicológica. A morte nos invade, nos extermina e nos põe em uma cruz de braços abertos. Ela nos deixa sem escolha, sem opção”, pondera o ator. Dia 19/11, às 19h, com ingresso de valor livre.

Após a sessão de En(cruz)ilhada, Leno Sacramento se reúne com o diretor musical Jarbas Bittencourt e a atriz Helisleide Bomfim para compartilhar suas experiências no teatro baiano.

A Mulher Desorganizada

O espetáculo A Mulher Desorganizada, de Leide Bonfim, é uma performance que se refere à experiência pessoal de sofrimento que a atriz enfrentou ao ter passado por duas depressões pós-parto e viu, no teatro, sua cura.

Por meio da conscientização do sofrimento, do autocuidado em saúde mental das mulheres com transtorno mental, a premiada atriz propõe meios para ajudar a cuidar de mulheres de rua que têm desorganização mental. Sessão no dia 20/11, às 19h, com ingressos à venda por R$ 40 | R$ 20.

Tabuleiro da Baiana

Encenado pelo Coletivo Cênico Musical Performáticos Quilombo, o espetáculo No Tabuleiro da Baiana Tem apresenta como pano de fundo um tabuleiro de acarajé que, para além de entreter, promover reflexões sobre racismo, questões de gênero, orientação sexual, preservação do meio ambiente, direitos e deveres e feminicídio.