Casa Preta realiza viradão cultural neste sábado (19)

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Doris Miranda
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 06:00
O projeto Nos 4 Cantos da Casa reúne, neste sábado (19), na Casa Preta Espaço de Cultura, no Dois de Julho, eventos artísticos de múltiplas linguagens, em 12 horas de programação. Começando a partir da hora do almoço com feijoada e, na sequência, música ao vivo de Shalom da Viola & Família Nesse Samba, seguindo até a meia-noite com uma série de outras atrações como a cantora e compositora Sandra Simões, e instalação do GIA - Grupo de Interferência Ambiental.
Com ambientação cenográfica do diretor de arte Luís Parras, a festa integra o projeto Elos e Elãs. Na abertura, o violeiro sambador, cantador e cordelista Shalom da Viola encontra o grupo Família Nesse Samba no Quintal da Casa Preta, que ganhará um teto/bandeira nas cores do arco íris, obra do GIA Grupo de Interferência Ambiental, representando a diversidade cultural e as múltiplas ideias e linguagens do espaço. Das 14h às 17h.
O som continua com o pocket show do cantor, compositor e guitarrista Duca, no terraço, acompanhado de uma canja saborosa para aquecer o paladar no final da tarde. Duca reapresenta ao público baiano uma mostra do repertório do seu primeiro álbum, Azul Noturno, que mistura canção brasileira com improvisação e rock indie. Das 17h às 18h30.
A Sala Ivana Chastinet será ocupada pelo cinema de Adler Kibe Paz e Pedro Léo Martins, com o filme Café, Pepi e Limão, que mostra a saga de três jovens amigos que se unem para enfrentar as ‘dores da juventude’.
A nova Sala Joker abriga o Experimento para a Virtude da Justiça, que apresenta o processo criativo para a construção do novo espetáculo da Cia Tarot de Salvador, cuja temática trata da reflexão sobre as Virtudes Cardeais. Já Rita Simões ocupa a Sala Ivana Chastinet, das 21h às 23h, com o show Rita in Roll, que festeja a obra de Rita Lee.
Durante toda a programação, o GIA - Grupo de Interferência Ambiental ocupa os espaços Quintal e a Galeria Parede (Foyer) com a Instalação Projeto Caramujo e Bandeiras do GIA.
SERVIÇO - Projeto Nos 4 Cantos da Casa | Do meio-dia à meia-noite de sábado (19), na Casa Preta | Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (dá direito a todos os espetáculos), à venda no Sympla.