Casa Rosa celebra três anos com programação especial

A banda Vivendo do Ócio faz show de lançamento do single O Ouro. Crédito: Lonbriga Arthur/divulgação

Agosto é o mês de aniversário da Casa Rosa, que celebra três anos de sua presença na vida cultural de Salvador. Concebido como um polo de pluralidade para a cidade, o espaço é instalado em um imóvel à beira mar do Rio Vermelho, patrimônio protegido pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC). Diferentes e multifuncionais ambientes abrigam atividades de variadas linguagens em programação intensa, como ocorrerá nesta temporada de celebração: shows de Pedro Pondé, Mariana Aydar e Vivendo do Ócio, peças de teatro e oficinas estão na agenda.

O casarão foi construído na primeira metade do século XX por Arthur Palácio, para realização de saraus. Tempos depois, após alguns anos funcionando como residência, o equipamento passou por um processo de reforma, concluído em 2019, retomando sua vocação cultural. As transformações garantiram a preservação das características originais do imóvel e adicionaram o que há de mais contemporâneo nas tecnologias cênicas nos seus ambientes internos: o Pátio Viração, espaço com grande palco e Café-Bar com capacidade para até 400 pessoas; o Teatro Cambará, ambiente intimista climatizado com palco e plateia moduláveis, para até 90 pessoas; Galeria/Foyer, porta de entrada da Casa Rosa, para eventos de pequeno porte; e a Sala Rosa, espaço multiuso com ampla varanda anexada.

Estava tudo pronto para a Casa Rosa abrir suas portas em 2020. Mas, assim como aconteceu com todo o campo cultural, seus projetos foram transformados pela pandemia. A estreia, deste modo, aconteceu no ambiente virtual, em 20 de agosto daquele ano, com o lançamento da exposição “Benção”, com mais de 60 artistas e dezenas de obras ainda disponíveis em www.bencao.casarosasalvador.com.br. Muitas outras ações digitais foram depois realizadas e, desde o ano passado, graças à ciência, à vacina, ao trabalho e à parceria de muitas pessoas, a Casa Rosa vem existindo fisicamente neste bairro mágico de forma potente.

A Casa Rosa é mantida pela Associação Bem-Te-Vi Diversidade e pela Associação Viração, que foi fundada também em 2019 e está voltada para a promoção, produção, circulação, criação, formação e divulgação das artes e da cultura.

No mês de seu aniversário, a Casa Rosa terá uma programação musical no Pátio Viração que começa com Pedro Pondé, no dia 5 (sábado), com o seu “Movimento (T)Amo Junto”, em que receberá diversos convidados. No dia 25 (sexta-feira), será a vez da cantora e compositora paulistana Mariana Aydar. Já no dia 26 (sábado), a banda Vivendo do Ócio faz show de lançamento do single “O Ouro”, com abertura da Tangolo Mangos.

Tem temporadas teatrais para todos os finais de semana, no Teatro Cambará. Aos sábados, às 19h, a atriz Mariana Freire está em cartaz com “Desmontando a Casa”. Aos domingos, dobradinha do Grupo Teca Teatro: às 16h30, com o infantojuvenil “O Poderoso de Marte”, e às 19h, com “Farsas & Sofrências – Duas Comédias de Martins Pena”.

Ainda há as oficinas. As turmas continuadas do segundo semestre seguem suas agendas, ainda abertas a novos alunos e com opção de aulas avulsas: “Teatro Ato – Atuar e Transformar”, com Andréa Elia, nas noites de segunda-feira; “Dance a vida após os 50”, com Lúcia Mascarenhas, nas manhãs de quarta-feira; “Gyrokinesis® – Respirar com o Mar e Dani Augusto”, com Dani Augusto, às quintas pela manhã; e “Dança do Ventre de Fusão”, com Joline Andrade, em um sábado por mês.

Para completar, quatro cursos extras estão confirmados. Nos dias 7 e 8 de agosto (segunda e terça), das 18h30 às 21h30, a escritora chilena Sara Bertrand ministra a oficina de escrita criativa “Diário de viagem”. Inaê Moreira retorna à Casa Rosa com a vivência de dança intuitiva “ÈMÍ WÁ – Dançar a Floresta com as Yabás”, no dia 16, das 18h às 21h. No dia 22 (terça), das 19h às 20h, tem Aulão de Dança Afro com Nildinha Fonseca. Por fim, no dia 26 (sábado), das 9h às 18h, vem o laboratório “Oroboros Movement”, conduzido por Ybirá.

Informações completas de todas as atividades podem ser encontradas no site www.casarosasalvador.com.br. Vendas antecipadas estão abertas pela Sympla.

PROGRAMAÇÃO DE AGOSTO - MÊS DE ANIVERSÁRIO CASA ROSA

“Dance a vida após os 50” – Oficina com Lúcia Mascarenhas - 2, 9, 16, 23 e 30 de agosto (quartas), 8h às 9h30

“Gyrokinesis® – Respirar com o Mar” – Oficina com Dani Augusto - 3, 10, 17, 24 e 31 de agosto (quinta), 8h às 9h30

Pedro Pondé & convidados – “Movimento (T)Amo Junto” - 5 de agosto de 2023 (sábado), 21h

“Desmontado a Casa” – Mariana Freire - 5, 12, 19 e 26 de agosto (sábados), 19h

“O Poderoso de Marte” – Grupo Teca Teatro - 6, 13, 20 e 27 de agosto e 3 de setembro (domingos), 16h30

“Farsas & Sofrências – Duas Comédias de Martins Pena” – Grupo Teca Teatro - 6, 13, 20 e 27 de agosto e 3 de setembro (domingos), 19h

“Diário de viagem” – Oficina de escrita criativa com Sara Bertrand - 7 e 8 de agosto (segunda e terça), 18h30 às 21h30

“Teatro Ato – Atuar e Transformar” – Oficina com Andréa Elia - 7, 14, 21 e 28 de agosto (segundas), 19h30 às 21h

“ÈMÍ WÁ – Dançar a Floresta com as Yabás” – Vivência com Inaê Moreira - 16 de agosto (quarta), 18h às 21h

“Dança do Ventre de Fusão” – Oficina com Joline Andrade - 19 de agosto (sábado), 9h às 12h

“Dança Afro” – Aulão com Nildinha Fonseca - 22 de agosto (terça), 19h às 20h

Mariana Aydar - 25 de agosto de 2023 (sexta), 21h

“Oroboros Movement” – Laboratório com Ybirá - 26 de agosto (sábado), 9h às 18h