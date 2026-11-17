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Gabriela Cruz
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 13:35
O Casarìa, no Palacete Tirachapéu, apresenta um novo cardápio que aproxima a cozinha mineira dos ingredientes baianos. Servidos em panelinhas, os mexidos trazem combinações de feijão-verde, queijo coalho, carne-seca e ovos de codorna. O menu inclui ainda arroz de linguiça com couve, pastel de feira e lasanha de creme de milho com frango defumado, gratinada com queijo meia cura.
Na salumeria, pães feitos na casa dividem o balcão com embutidos da Chapada Diamantina. Entre eles está o salame de carneiro, servido com queijo da Serra da Canastra. Há também sanduíches de pão de queijo mineiro prensado e paninos artesanais.
Novo menu do Casarìa
O sotaque mineiro aparece nos nomes de preparações como “Cê é fi de quem?”, “Arreda pé” e “Tem bão”. Para quem quer levar a comida para viagem, a casa prepara a matula. Quem fica para o café pode pedir bolo de fubá com calda quente de goiabada.
Serviço
Casarìa no Palacete Tirachapéu
Rua Chile, 1, Centro Histórico, Salvador
@casaria.ssa
Reservas pelo WhatsApp (71) 99308-8194