GASTRONOMIA

Casarìa apresenta novo cardápio mineiro no Centro Histórico de Salvador

No Palacete Tirachapéu, restaurante serve mexidos na panelinha, lasanha de milho com frango defumado e salame de carneiro da Chapada Diamantina

Gabriela Cruz

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 13:35

Casarìa lança novo menu com toque mineiro Crédito: Divulgação

O Casarìa, no Palacete Tirachapéu, apresenta um novo cardápio que aproxima a cozinha mineira dos ingredientes baianos. Servidos em panelinhas, os mexidos trazem combinações de feijão-verde, queijo coalho, carne-seca e ovos de codorna. O menu inclui ainda arroz de linguiça com couve, pastel de feira e lasanha de creme de milho com frango defumado, gratinada com queijo meia cura.

Na salumeria, pães feitos na casa dividem o balcão com embutidos da Chapada Diamantina. Entre eles está o salame de carneiro, servido com queijo da Serra da Canastra. Há também sanduíches de pão de queijo mineiro prensado e paninos artesanais.

Novo menu do Casarìa 1 de 10

O sotaque mineiro aparece nos nomes de preparações como “Cê é fi de quem?”, “Arreda pé” e “Tem bão”. Para quem quer levar a comida para viagem, a casa prepara a matula. Quem fica para o café pode pedir bolo de fubá com calda quente de goiabada.

Serviço

Casarìa no Palacete Tirachapéu

Rua Chile, 1, Centro Histórico, Salvador