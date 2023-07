Catarinense faz ‘releitura’ de Vera Fischer em desfile no Miss Brasil 2023

Sasha Bauer, candidata ao Miss Universo Brasil 2023 representando o Estado de Santa Catarina, participou do desfile de trajes típicos do concurso usando uma roupa de "camponesa catarinense" inspirada na usada por Vera Fischer em 1969, ano em que a atriz ganhou o concurso de Miss Brasil e concorreu ao Miss Universo.



"A camponesa catarinense é uma releitura do traje utilizado pela blumenauense Vera Fischer em 1969, quando Santa Catarina conquistou sua primeira coroa nacional. Além de resgatar essas tradições das camponesas alemãs em dias de festa, o traje também celebra a cultura que fortalece o turismo do Estado", explicaram os apresentadores.