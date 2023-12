Cauã Reymond revela que nem sempre se achou bonito

O ator Cauã Reymond, 43 anos, é considerado um dos maiores galãs das novelas brasileiras desde que estreou em Malhação como o personagem Maumau, em 2002, aos 22 anos. O artista revelou, porém, que nem sempre se considerou um "galã" na televisão e só passou a se enxergar como uma pessoa bonita mais de dez anos depois.



"Eu nem me achava bonito, engraçado isso", comentou o ator em entrevista ao canal do jornalista Matheus Baldi no YouTube. "Eu sabia que as pessoas me achavam bonito, mas eu não me achava. Eu fui me amar mais aos 34, 33 anos."