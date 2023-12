Celebrando 50 anos de carreira, Simone emociona com show na Praça Municipal

A cantora Simone fez o show de abertura da programação especial de Natal em Salvador, na noite do sábado (16), na Praça Municipal. Este ano a prefeitura adota o tema "Salvador Brilha com Você" no Centro Histórico.



Celebrando seus 50 anos de carreira, Simone trouxe um repertório variado, com músicas de artistas renomados como Milton Nascimento, Ivan Lins, Sueli Costa, João Bosco, Martinho da Vila, Gonzaguinha e Chico Buarque. Entre as músicas mais conhecidas do repertório da noite, destacaram-se "Tô que Tô", "O Que Será" e "Sangrando". O hit “Então é Natal”, claro, marcou presença.