César Filho anuncia saída da Record após nove anos na emissora

César Filho revelou que irá sair da Record. O até então apresentador do Hoje em Dia fez o anúncio na noite da quinta-feira, 21.



Durante uma confraternização da equipe do programa, ele foi filmado por Ticiane Pinheiro. No registro, fez um discurso de despedida e explicou sua saída.



"Eu tô chegando ao final de uma parceria, depois de nove anos, com a Record. Todos nós aqui da equipe já sabemos disso, né? E muita gente fica se perguntando e questionando", disse ele. "Quando existem duas empresas, a minha empresa e a Record, que é uma empresa, cada uma tem seus interesses, seus anseios. E quando isso acaba não acontecendo, é comum e é normal que cada uma siga o seu caminho", explicou.