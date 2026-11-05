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Chef e artista visual Preta apresenta obra sobre pertencimento em feira de arte em Salvador

Com “Peixe Fora d’Água”, artista participa do Palacete Arte | Trama, de 12 a 15 de novembro, com entrada gratuita

  • Foto do(a) author(a) Gabriela Cruz

  • Gabriela Cruz

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 09:45

Obra Peixe fora D'Água
Obra Peixe fora D'Água Crédito: Preta

A chef e artista visual Preta está entre os nomes do Palacete Arte | Trama – 1ª Feira de Arte Contemporânea da Bahia, que acontece de 12 a 15 de novembro, no Centro Histórico de Salvador. Realizado pelo Palacete Tirachapéu, em parceria com a Trama, o evento terá entrada gratuita.

Preta participa da exposição coletiva com Peixe Fora d’Água, obra que aborda pertencimento, identidade e expectativas sociais. Na composição, uma mulher e um peixe traduzem a sensação de estar deslocado em um mundo que estabelece padrões sobre como cada pessoa deve ser.

Preta

Preta por divulgação
Obra Peixe fora D'Água por Preta
Preta por Elias Dantas
Preta por Divulgação/Festival Viva a Língua
Preta e o filho, Chico Marrara por Sérgio Figueiredo/Divulgação
A chef e fotógrafa Preta por Divulgação
Chico Marrara e Preta por Elias Dantas
1 de 7
Preta por divulgação

“Há quem nasça em um mundo que não foi preparado para recebê-lo. O diferente ainda provoca estranhamento, como se existisse uma única maneira de ser, de existir, de pertencer”, afirma a artista. “Na natureza, a diferença não é um erro. É uma possibilidade da vida”, completa.

Conhecida por sua atuação na gastronomia, Preta tem a fotografia como uma de suas principais linguagens artísticas. Apaixonada por retratos e formatos quadrados, utiliza interferências visuais para provocar novas percepções. Parte de sua pesquisa foi desenvolvida na Ilha de Maré, na Baía de Todos-os-Santos, onde abriu seu primeiro restaurante.

Em janeiro de 2025, apresentou a exposição Avessos, com 12 fotografias autorais, no Hotel Fasano Salvador. Agora, leva seu trabalho ao Palacete Tirachapéu, onde também comanda uma unidade do Restaurante Preta.

Com idealização e direção geral de Monique Badaró e direção artística de Stella Carrozzo, a feira reunirá mais de 70 artistas e coletivos. A programação inclui exposição e venda de obras, ateliês abertos, visitas mediadas e rodas de conversa.

Serviço

Palacete Arte | Trama – 1ª Feira de Arte Contemporânea da Bahia

Data: 12 a 15 de novembro de 2026

Horários: dia 12, das 17h às 22h; dias 13 a 15, das 14h às 22h

Local: Palacete Tirachapéu – Rua Chile, 1, Centro Histórico de Salvador

Entrada: gratuita, via Sympla

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