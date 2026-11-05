ARTE CONTEMPORÂNEA

Chef e artista visual Preta apresenta obra sobre pertencimento em feira de arte em Salvador

Com “Peixe Fora d’Água”, artista participa do Palacete Arte | Trama, de 12 a 15 de novembro, com entrada gratuita

Gabriela Cruz

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 09:45

Obra Peixe fora D'Água Crédito: Preta

A chef e artista visual Preta está entre os nomes do Palacete Arte | Trama – 1ª Feira de Arte Contemporânea da Bahia, que acontece de 12 a 15 de novembro, no Centro Histórico de Salvador. Realizado pelo Palacete Tirachapéu, em parceria com a Trama, o evento terá entrada gratuita.

Preta participa da exposição coletiva com Peixe Fora d’Água, obra que aborda pertencimento, identidade e expectativas sociais. Na composição, uma mulher e um peixe traduzem a sensação de estar deslocado em um mundo que estabelece padrões sobre como cada pessoa deve ser.

Preta 1 de 7

“Há quem nasça em um mundo que não foi preparado para recebê-lo. O diferente ainda provoca estranhamento, como se existisse uma única maneira de ser, de existir, de pertencer”, afirma a artista. “Na natureza, a diferença não é um erro. É uma possibilidade da vida”, completa.

Conhecida por sua atuação na gastronomia, Preta tem a fotografia como uma de suas principais linguagens artísticas. Apaixonada por retratos e formatos quadrados, utiliza interferências visuais para provocar novas percepções. Parte de sua pesquisa foi desenvolvida na Ilha de Maré, na Baía de Todos-os-Santos, onde abriu seu primeiro restaurante.

Em janeiro de 2025, apresentou a exposição Avessos, com 12 fotografias autorais, no Hotel Fasano Salvador. Agora, leva seu trabalho ao Palacete Tirachapéu, onde também comanda uma unidade do Restaurante Preta.

Com idealização e direção geral de Monique Badaró e direção artística de Stella Carrozzo, a feira reunirá mais de 70 artistas e coletivos. A programação inclui exposição e venda de obras, ateliês abertos, visitas mediadas e rodas de conversa.

Serviço

Palacete Arte | Trama – 1ª Feira de Arte Contemporânea da Bahia

Data: 12 a 15 de novembro de 2026

Horários: dia 12, das 17h às 22h; dias 13 a 15, das 14h às 22h

Local: Palacete Tirachapéu – Rua Chile, 1, Centro Histórico de Salvador