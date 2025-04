COMIDA

Chef faz releituras nordestinas de comidas do mundo

Ronaldo Jacobina

Publicado em 12 de abril de 2025 às 13:27

Arroz de polvo com calabresa de maragogipe Crédito: Divulgação

Quem conhece a cozinha do chef Leo Grimaldi sabe que tudo que ele faz é temperado com muito afeto e pitadas de lembranças. O cara que só assumiu sua vocação para a gastronomia depois de vivenciar outros diferentes papéis em sua vida, está à frente do 138 The Bar, um simpático bar e restaurante localizado no The Hotel, no Jardim Brasil. É lá onde ele apresenta sua versão de comida de mãe - ou melhor de “voinha” (como ele chama, carinhosamente, Dona Anilda, sua avó paterna), preparada dentro das técnicas de cozinha internacional para o cardápio de almoço executivo servido de terça à sexta-feira. >

Rabo de tatu com siri

Das entradas, como o rabinho de tatu crocante recheado com siri, à coxinha de asa com barbecue de goiaba, tudo é cheio de sabor. E de criatividade, vale ressaltar. É o caso da língua ao molho de ostra, que a princípio faz a gente fazer cara de espanto ao pensar na inusitada mistura, mas vá em frente porque é bom demais! O espaço, moderninho e cheio de charme - com direito a assento no balcão - é perfeito para uns drinques acompanhados de bons petiscos, como o crocante camarão ao aioli e limão siciliano. Mas explore mais o que o cozinheiro tem para oferecer na casa que comanda ao lado do sócio Alfredo Farani.>

Galinhada

Além do menu afetivo, tem também o cardápio, disponível no almoço e jantar, onde são encontrados pratos clássicos como o Peixe ao molho de camarão e releituras de tradicionais como o Parmeggiana de Carne do sol preparado ao molho pomodoro e queijo e servido com spaguetti ao creme de queijo coalho. Esta, aliás, é mais uma invencionice do chef que, pode parecer esquisito, mas pode apostar que é bom demais. >

Penne al duo limone com camaroes flambados na cachaça

Ficar aqui desfilando o diversificado cardápio da casa só vai lhe dar água na boca, bom mesmo é ir lá viver essa experiência que tem como maior luxo a simplicidade. De terça à sexta-feira o 138 The Bar oferece o Almoços de Dona Anilda, um menu executivo em que resgata a culinária de “Voinha” trazendo pratos reconfortantes com preços a partir de R$39,00. Vale destacar, além da excelente relação custo-benefício, o cardápio passeia pela cozinha brasileira, faz parada em alguns países, como a Itália, por exemplo, (origem do chef) e aterrissa num lugar especial onde é possível apreciar riquezas da nossa rica gastronomia, como o Ragú de fumeiro com arroz feito do seu caldo, mais calabresa de Maragogipe, banana da terra e couve crispy, ou o Bobó de frutos do mar.>

Parmegiana de carne do sol

Mas se você é “raiz”, peça o cozido completo, a feijoada preta, a rabada, o xinxim de galinha ou outras destas maravilhas carregadas de brasilidade. Ou ainda resgate suas memórias apreciando o delicado Bife de Voinha (bife de miolo de alcatra, caldo com rodelas de tomate, cebola, pimentão servido com arroz temperado, feijão de caldo e farofa de pão de alho). Garanto que esse nos leva lá pra infância. Pra quem não abre mão de um bom vinho, a casa tem uma carta que, embora enxuta, reúne rótulos de diversas origens com precinhos bem em conta. Vale muito a pena conhecer e frequentar.>

Serviço:>

138 Bar e Restaurante>

Rua Belo Horizonte, 138 – Jardim Brasil - Barra>