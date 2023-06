Cheias de Charme: Leandra Leal confirma filme das ‘Empreguetes’

Após 10 anos da estreia da novela “Cheias de Charme” na programação da TV Globo, o público que assistiu a produção poderá acompanhar uma nova etapa na vida das “Empreguetes”. Leandra Leal, que interpretou Maria do Rosário, confirmou que o trio de cantoras formado na novela irá ganhar filme próprio. “Estamos estruturando tudo para fazer o filme, desenvolvendo e tentando vender. Queremos que isso aconteça, queremos reencontrar essas personagens”, disse a atriz em entrevista à Folha, publicada na segunda-feira, 26.

Na trama “das sete”, Leandra compartilhava o protagonismo com Isabelle Drummond e Taís Araújo, que viviam Maria Aparecida e Maria da Penha, respectivamente. As três eram empregadas domésticas e, certo dia, gravaram um vídeo cantando sobre os desafios da profissão que viralizou e as tornou celebridades da música, nomeadas de Empreguetes.