Christian Cravo lança livro com imagens da África

Depois de 12 anos de trabalho intenso e muitas viagens a sete países africanos, o baiano Christian Cravo, 48, se prepara para lançar nesta quinta-feira o livro Reino Desse Mundo, na Alban Galeria, em Ondina. São mais de 100 fotografias daquela região, todas retratando as paisagens e os animais do continente, sem presença de ser humano em nenhuma imagem.



Se quisesse responder de maneira preguiçosa e simplista sobre a razão de seu interesse pelo continente africano, Christian diria apenas que isso começou desde que era criança e sempre foi assim. Afinal, é o que sua mãe sempre lhe disse - e não há por que duvidar.

Mas, ele vai mais fundo: a obsessão por fotografar aquela região nasce a partir do desejo de se desvencilhar da imagem do pai, Mario Cravo Neto - também fotógrafo - e do avô, Mario Cravo Junior, artista plástico. Há também o fato de ter nascido na Bahia, estado que, por razões históricas, está muito próximo da África.

“Meu pai e meu avô beberam da mesma fonte, que é a Bahia. Ambos, além de terem o mesmo nome, seguiam temáticas parecidas em seus trabalhos, como a cultura baiana tradicional e a inspiração em divindades do mar e da terra”, afirma Christian. “Tinha medo de repetir aqui o que meu pai fazia. Há quem ache ótimo repetir padrões de antecessores. Mas eu acho péssimo”, afirma.

"Sempre fui muito crítico sobre minha relação com meu pai e meu avô. Teria que dar novos passos em relação a eles, mas não posso tirar de mim a minha herança cultural, que é a cultura de matriz africana”, afirma o fotógrafo, que é filho de uma dinamarquesa e viveu na terra natal da mãe por quase 20 anos. A conexão do povo africano com a espiritualidade foi outro fator que levou Christian à região.

Sem interação humana

A ideia que agora resulta em Reino Desse Mundo começou a ser desenvolvida em 2010, quando Christian começou a tirar as primeiras fotos. Em 2016, ele publicou o livro Luz e Sombra, que acabou se tornando um esboço do atual lançamento.

“Mas eu concluí que havia me precipitado, achei que tinha algo errado ali. Resolvi então ‘enterrar’ o livro e achei que precisava recomeçar. E assim foi até 2022, quando acabei o Reino Desse Mundo. Sou um obcecado, louco. E pra fazer arte precisa ser assim”, pondera.

Para o novo livro, Christian fotografou sete países: Namíbia, Zâmbia, Botsuana, Quênia, Tanzânia, Congo e Uganda. Todas as fotos são da natureza selvagem e de animais porque ele decidiu que não queria mais nenhuma interação humana naqueles trabalhos.

“Às vezes, as pessoas reagiam agressivamente às câmeras e eu não queria isso. Queria um trabalho sobre a África pré-humana, que mostrasse só a natureza e os animais. Também queria algo que fosse a antítese da fotografia humana, que, às vezes, é teatral”, justifica.

Além de não fotografar humanos, há uma outra marca no livro: todas as imagens são em preto e branco. “Insisto no P&B porque nos dá possibilidade de imaginar possíveis realidades. Na fotografia colorida, o vermelho é vermelho; o azul é azul. No preto e branco, não: você trabalha apenas com contraste e os tons de cinza. Você imagina o que quiser sobre aquilo. O preto e branco dá uma nobreza importantíssima à arte”, explica.

SERVIÇO

Título: REINO DESSE MUNDO

Autor: Christian Cravo

Editora: Apuena

208 páginas

Valor: R$ 399,00 (versão normal), R$599,00 (versão em tiragem limitada de 200 unidades) e 3.999,00 (Versão em edição limitada de 50 exemplares, acomodados em caixa de madeira maciça, linho e encadernação em couro).

Local: Alban Galeria (Rua Senta Pua, Ondina)