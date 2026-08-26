COMÉDIA

Cia Baiana de Patifaria faz um cabaré danado no Sesi Casa Branca

Novo espetáculo da companhia fica em cartaz até 19 de setembro, sempre às sextas e sábados

Doris Miranda

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 06:00

A Vida é um Cabaré! celebra 40 anos da Companhia Baiana de Patifaria Crédito: Paulo Telles

A Companhia Baiana de Patifaria iniciou em grande estilo as comemorações de seus 40 anos de trajetória com o lançamento do espetáculo A Vida é um Cabaré!, que segue em apresentação no Teatro Sesi Casa Branca, no Largo do Papagaio, até 19 de setembro.

Décima montagem do repertório da Companhia, A Vida é um Cabaré! inaugura uma nova etapa da história do grupo ao combinar a irreverência característica da Patifaria com números musicais, humor e uma reflexão sobre a importância da arte em tempos de crise.

Com dramaturgia assinada por Vini Morais e Lelo Filho, autores do sucesso Siricotico, a montagem propõe uma homenagem ao fazer teatral. A narrativa se passa na fictícia província de Utopia, onde o tradicional Teatro Pindorama, símbolo da liberdade artística, está ameaçado de fechar as portas. As irmãs gêmeas Dalva e Dolores, atrizes e cantoras que herdaram o espaço dos pais, descobrem que também herdaram uma enorme dívida.

A solução é remontar um grande sucesso do passado, numa tentativa de reconquistar o público. Mas a missão se torna ainda mais desafiadora com a chegada de Elizeth, uma artista refugiada da vizinha Distopia — onde a censura e a perseguição aos artistas fazem parte da rotina — e de Jatobá Cansanção, um empresário misterioso.

Misturando comédia de erros, quiproquós, música ao vivo e referências ao universo dos grandes musicais, como Cabaret e Chicago, o espetáculo constrói uma fábula contemporânea sobre resistência cultural. A direção é de Daniel Marques, que foi assistente do mestre Harildo Déda. O elenco reúne Lelo Filho, Rodrigo Villa, Maurício Martins, Daniel Marques e Breno Oliveira, o mais novo integrante da trupe.