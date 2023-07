Cinco álbuns de rock baiano para comemorar o Dia Mundial do Rock

Raul Seixas no Festival Phono 73. Crédito: Reprodução

Dia 13 de julho se comemora o Dia Mundial do Rock. E para comemorar essa data, o Sobe o Som relembra cinco álbuns de rock baiano que representam a diversidade desse gênero musical em nossa terra. Confira no vídeo abaixo:

Krig-ha, Bandolo! – Raul Seixas (1973)

Não tem como falar de rock baiano - na verdade, de rock brasileiro, né? - sem citar Raul Seixas. Krig-ha, Bandolo!, lançado em 1973, deu nome e projeção ao ícone do rock nacional. Com músicas como ‘Mosca na Sopa’, ‘Metamorfose Ambulante’, ‘Al Capone’, entre outras que permanecem no nosso repertório coletivo, o álbum apresenta a originalidade singular de Raul na criação do rock brasileiro.

Ferro na Boneca - Novos Baianos (1970)

Antes do ‘Acabou Chorare’, os Novos Bahianos - ainda escrito com h - lançaram o álbum ‘Ferro na Boneca!’, em 1970. Inspirados no rock psicodélico e na música regional, Baby, Pepeu, Galvão e Paulinho Boca de Cantor experimentaram sonoridades ao lado do produtor João Araújo, o pai de Cazuza, dando vida ao que iria se tornar os Novos Baianos - agora, sem h. Esse pode não ser o trabalho mais reconhecido da banda, nem ter as influências do samba como em seus trabalhos sucessores, mas é indiscutivelmente rock de qualidade!

Admirável Chip Novo - Pitty (2003)

Em 2023 fez 20 anos que Pitty lançou o icônico álbum Admirável Chip Novo. A frente do seu tempo, o álbum questiona padrões sociais e traz reflexões sobre a realidade que permanecem atuais até hoje. Num cenário musical predominantemente masculino da época, a rockeira baiana conseguiu se destacar e projetar sua carreira nacionalmente, até para um público não consumidor de rock. Virou até trilha sonora da novela ‘Da Cor do Pecado’, lembra?

Batalhões de Estranhos - Camisa de Vênus (1984)

Os anos 80 foram palco para a disseminação do punk no Brasil, e o principal representante desse subgênero na Bahia foi a banda Camisa de Vênus. Seu segundo álbum, Batalhões de Estranhos, lançado em 1984, inicia com um dos maiores sucessos do grupo até hoje: a sarcástica música ‘Eu Não Matei Joana D’Arc’. A crítica e visceralidade percorre o álbum inteiro, que anos depois, teve a música ‘Hoje’ relançada no Acústico MTV de Charlie Brown Jr., com a participação de Marcelo Nova.

O Pensamento É um Imã - Vivendo do Ócio (2012)