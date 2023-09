Cine Imperial faz promoção de R$ 10 para todos os filmes em cartaz

O Cine Imperial do Shopping Center Lapa promove até o dia 21/9 a Semana Maluca, campanha com valor de ingresso a preço único de R$10. A programação vale para todos os filmes em cartaz 2D (dublado), inclusive os líderes de bilheteria. Com a campanha vigente, não haverá meia-entrada.



Tem filme para todos os gostos e idades, entre os líderes de bilheteria do Cine Imperial, destacam-se os recém-lançados As Tartarugas Ninja: Caos Mutante, A Freira 2 e Besouro Azul; também os grandes lançamentos da semana como o sucesso da criançada A Fada do Dente, o capítulo final do Drama After - Para Sempre e A Noite das Bruxas, para os fãs de filmes de suspense e terror, entre outros.