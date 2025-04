CINEMA

Cineclube ALB exibe ‘Uma noite em 67’, com a presença de José Carlos Capinan

Canção do poeta baiano foi a grande vencedora do III Festival da Música Popular Brasileira

Após a estreia com ‘Lamarca’, agora o Cineclube da Academia de Letras da Bahia (ALB) exibe ‘Uma noite em 67’, dirigido por Ricardo Calil e Renato Terra. O documentário, lançado em 2010, realiza um resgate histórico da final do 3º Festival da Música Popular Brasileira da TV Record, ocorrido na noite de 21 de outubro de 1967. >

Entre os candidatos aos principais prêmios figuravam Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Mutantes, Roberto Carlos, Edu Lobo e Sérgio Ricardo, protagonista da icônica quebra do violão no palco. Com imagens de arquivo e apresentações de canções hoje clássicas, o filme registra o momento do tropicalismo, os rachas artísticos e políticos na época da ditadura e a consagração de nomes que se tornaram ídolos.>