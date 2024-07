INCLUSÃO

Cinema de Salvador exibe sessão especial de 'Meu Malvado Favorito 4' para autistas

O Cinépolis, no Salvador Norte Shopping, vai exibir uma sessão inclusiva do desenho "Meu Malvado Favorito 4" no próximo sábado (13). A ação é voltada para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras síndromes e começará às 13h, na sala 6.