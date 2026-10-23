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Cinema do Lapa faz promoção com ingresso a R$ 10

Semana Maluca acontece até dia 28 de outubro para todos os filmes em cartaz

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 06:00

Cara-de-Barro
Cara-de-Barro é um dos filmes em cartaz Crédito: divulgação

O Cine Imperial, localizado no Shopping Center Lapa, promove a Semana Maluca entre os dias 22 e 28 de outubro, com ingressos a R$ 10 para todos os filmes da programação. A iniciativa oferece ao público a oportunidade de aproveitar os lançamentos e as opções de entretenimento nas salas de cinema com preço único durante o período promocional.

Entre os títulos em cartaz estão o lançamento da semana Cara-de-Barro, As Aventuras de Tadeo e a Lâmpada Mágica, Street Fighter, Minha Melhor Amiga, Homem-Aranha: Um Novo Dia e Verity. As sessões estão distribuídas entre as salas do cinema, com opções de filmes dublados em 2D e horários variados.

Semana Maluca do Cine Imperial

Cara-de-Barro por divulgação
Minha Melhor Amiga por divulgação
Verity por divulgação
Homem-Aranha: Um Novo Dia por divulgação
Street Fighter por divulgação
1 de 5
Cara-de-Barro por divulgação

O Cine Imperial não funcionará no domingo (25), em razão do segundo turno das eleições. Nos demais dias da programação, o público poderá conferir os filmes disponíveis e aproveitar a promoção da Semana Maluca.

SERVIÇO - Semana Maluca do Cine Imperial, no Center Lapa | até dia 28, exceto domingo (25), quando o cinema estará fechado para as eleições | Ingressos: R$ 10 | Programação: 14h: As Aventuras de Tadeo e a Lâmpada Mágica e Homem-Aranha: Um Novo Dia; 16h: Street Fighter; 16h40: Cara-de-Barro; 18h30: Minha Melhor Amiga; 19h: Verity.

Tags:

Cinema

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