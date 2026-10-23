TELONA

Cinema do Lapa faz promoção com ingresso a R$ 10

Semana Maluca acontece até dia 28 de outubro para todos os filmes em cartaz

Doris Miranda

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 06:00

Cara-de-Barro é um dos filmes em cartaz Crédito: divulgação

O Cine Imperial, localizado no Shopping Center Lapa, promove a Semana Maluca entre os dias 22 e 28 de outubro, com ingressos a R$ 10 para todos os filmes da programação. A iniciativa oferece ao público a oportunidade de aproveitar os lançamentos e as opções de entretenimento nas salas de cinema com preço único durante o período promocional.

Entre os títulos em cartaz estão o lançamento da semana Cara-de-Barro, As Aventuras de Tadeo e a Lâmpada Mágica, Street Fighter, Minha Melhor Amiga, Homem-Aranha: Um Novo Dia e Verity. As sessões estão distribuídas entre as salas do cinema, com opções de filmes dublados em 2D e horários variados.

Semana Maluca do Cine Imperial 1 de 5

O Cine Imperial não funcionará no domingo (25), em razão do segundo turno das eleições. Nos demais dias da programação, o público poderá conferir os filmes disponíveis e aproveitar a promoção da Semana Maluca.