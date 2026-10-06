Circo Portugal chega à Av. Paralela prometendo o maior show de mágicas

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Doris Miranda
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 06:00
O tradicional Circo Portugal Internacional chega a Salvador nesta quinta (8), com a lona erguida na Avenida Paralela, prometendo uma superprodução para festejar o Dia das Crianças com o maior show de mágicas da América Latina, diretamente de Las Vegas.
A atração, comandada exclusivamente por mulheres, reúne grandes ilusões, efeitos especiais de última geração e performances que prometem desafiar a lógica e a imaginação do público.
Além das mágicas, o espetáculo contará com outras atrações internacionais e uma superprodução que inclui o famoso Globo da Morte, onde seis motocicletas realizarão manobras radicais. O retorno à Salvador após 15 anos marca o reencontro do circo com o público local e promete encantar tanto quem guarda boas lembranças de antigas temporadas quanto uma nova geração de espectadores.
Fundado há mais de 120 anos, na cidade de Braga, em Portugal, o Circo Portugal mantém viva a tradição circense há quatro gerações, unindo história, inovação e tecnologia. A companhia chega a Salvador com uma estrutura de grande porte, que reúne mais de 900 toneladas de equipamentos, lona com capacidade para cerca de mil espectadores por sessão, ambiente climatizado com ar-condicionado e um exclusivo palco suspenso, proporcionando conforto e uma experiência imersiva ao público.
A proposta é oferecer ao público uma experiência que combina o encanto do circo clássico com grandes espetáculos de ilusionismo e efeitos especiais.
SERVIÇO - Circo Portugal Internacional | a partir de quinta-feira (8), com sessões de segunda a sexta-feira, às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, às 15h, 17h30 e 20h | Ingressos: de R$ 30 a R$ 80, à venda na bilheteria e no GuichêWeb.