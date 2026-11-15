CULTURA

Claude Troisgros e Carlinhos Brown debatem arte culinária no Palacete Tirachapéu

Encontro do programa Palacete Arte reuniu o chef, o músico, o superintendente do Iphan na Bahia, Hermano Guanais, o antiquário Itamar Musse e o diretor técnico da Elysium Sociedade Cultural, Wolney Unes

Gabriela Cruz

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 18:30

Palacete Tirachapéu realizou talk sobre arte culinária com Claude Troisgros e Carlinhos Brown Crédito: Divulgação

No sábado (14), o Palacete Tirachapéu, na Rua Chile, em Salvador, realizou o talk “Por que a arte culinária não é considerada uma arte?”. O encontro reuniu o chef Claude Troisgros, o músico Carlinhos Brown, o superintendente do Iphan na Bahia, Hermano Guanais, o antiquário Itamar Musse e o diretor técnico da Elysium Sociedade Cultural, Wolney Unes.

O talk integrou a programação do Palacete Arte, programa de apoio às artes do Palacete Tirachapéu. Convidados e público conversaram sobre as relações entre a culinária e outras expressões artísticas, da alta gastronomia às tradições regionais de preparo e uso de ingredientes.

Palacete Arte - Talk 1 de 19

Ao falar sobre arte, gastronomia e pertencimento, Claude Troisgros recordou o nhoque com molho de tomate que sua avó preparava. O chef contou que ainda se emociona e chora quando faz o prato para amigos e familiares.

“Quando a gente fala de arte, e tem muitos movimentos de arte aqui, no Brasil e no mundo inteiro (...), o bem que se chama ‘arte culinária’ nunca aparece, em nenhum momento, em um movimento artístico. Ele aparece em um jantar harmonizado, em uma palestra de gastronomia, mas nunca é conversado”, afirmou Troisgros.

Carlinhos Brown falou sobre o que chamou de “sabores e saberes” e citou o trabalho da chef Preta. Para ele, ela faz “ressuscitar o sabor que é estar na Bahia”. O músico também defendeu que os órgãos de patrimônio reconheçam a figura do mestre da culinária.

“Estamos aqui reunidos com quatro luminares da arte e da cultura brasileira (...) e esta pergunta é instigante: culinária e arte?”, disse Wolney Unes. Ele citou tradições culinárias da França, do México, do Japão e da Itália como exemplos de reconhecimento pela Unesco e defendeu que a culinária brasileira também receba esse reconhecimento.

Hermano Guanais falou sobre a atuação do Iphan na salvaguarda do patrimônio imaterial brasileiro. “Nós [o Iphan] também temos e lideramos uma política de salvaguarda dos bens chamados de imateriais, dos bens intangíveis, que são aqueles bens que não são tombados, que são registrados. Porque não se tomba um bem que é processual, que é dinâmico, que se muda, que se cria e se recria a todo momento”, explicou.

Para ilustrar a presença da culinária nas manifestações culturais, Guanais mencionou o barreado em relação ao fandango paranaense, o caruru e o vatapá associados ao samba de roda e os almoços tradicionais do Círio de Nazaré, no Pará.

Itamar Musse falou sobre a relação entre comida e memória e defendeu que chefs e cozinheiros como Claude e Preta sejam reconhecidos como artistas pelas experiências que criam. “Eu vejo isso como uma arte inteira”, disse o antiquário.

O encontro também teve a participação do músico Filipe Abreu, um dos artistas da feira Palacete Arte | Trama, que segue até este domingo (15) no Palacete Tirachapéu. Filipe tocou instrumentos de fabricação própria, entre eles um chocalho feito com forminhas de empada, milho e feijão e instrumentos de sopro feitos com mangueiras de gás e garrafas plásticas.

O presidente do Palacete Tirachapéu, Marcelo Magalhães, destacou o papel da gastronomia na ocupação da Rua Chile. Segundo ele, a via reúne nove restaurantes e tem perspectiva de ganhar mais dois. “Essa é a força da arte culinária – a de unir as pessoas”, afirmou.

Ao encerrar o encontro, Marcelo falou sobre o afeto e a “culinária de vó” e disse que o Palacete é “para as pessoas flanarem e ocuparem espaços”. Ele também ressaltou a parceria com o Instituto de Cegos da Bahia, cuja presidente, Heliana Diniz, esteve presente no evento.