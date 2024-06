SUSTO

Cleo Pires atualiza estado de saúde do marido Leandro D’Lucca, que sofreu acidente de skate

Ele aproveitou para mostrar os pontos que levou no ferimento na cabeça.

O acidente aconteceu no último final de semana, enquanto Leandro passeava com o filho Gael, de 9 anos. Ele estava andando de skate, quando acabou colidindo com uma bicicleta, caiu e bateu a cabeça. Leandro sofreu traumatismo craniano e sangramento.