Cliente leva galão de 20 litros para encher com refil de refrigerante

Um serviço de uma rede de fast food permite que os clientes possam encher o refil do refrigerante gratuitamente ao comprar algum alimento. No entanto, um rapaz foi bem mais além do que apenas um copo para a bebida.



Com um galão d'água de 20 litros, o cliente chegou na lanchonete para encher com refrigerante, mas acabou sendo barraco pelo funcionário do Burger King do shopping Itapevi Center, em São Paulo.



O vídeo viralizou no último dia 18 de julho, e mostra parte da conversa entre o funcionário e o cliente. “Paguei a parada. É seu?”, questionou o homem.