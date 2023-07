Clube CORREIO dá desconto de 20% na apresentação de Bolofofos

Sucesso entre o público infantil, o grupo Bolofofos se apresenta neste sábado (15) e domingo (16) no teatro Jorge Amado, em Salvador. Donos de canções animadas para as crianças, como o Funk do Pão de Queijo, Rock da Melancia e Dança Maluca, a proposta do grupo é agradar e cativar o público com músicas simples e alto astral que não deixam ninguém de fora. A obra é pensada levando em conta a diversão da família inteira. Os ingressos já estão a venda e assinantes do Clube CORREIO tem desconto de 20%.

Projeto criado em 2014 pelo brasileiro Eduardo San Marino, com mais de 2 bilhões de views na internet. As composições trazem de maneira bem-humorada situações e emoções do dia a dia. Pensando nisso, a produção do projeto decidiu levar as personagens Bunny - a coelhinha, Rick - o leãozinho, Sophie - a gatinha, Pow - o polvinho e Pipi - o bebê corujinha para o palco em um show recheado das principais músicas do canal do Youtube.