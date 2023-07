Clube CORREIO dá desconto para Bolofofos, R$ 1,99 e Queen Celebration

O musical infantil Bolofofos será apresentado sábado (15) e domingo (16) no Teatro Jorge Amado. Crédito: divulgação

Projeto criado em 2014 por Eduardo San Marino, com mais de 2 bilhões de views na internet, o espetáculo Bolofofos conquista fãs de todas as idades com uma fórmula simples: músicas alto astral que integram toda a família. O público de Salvador pode conferir ao vivo na apresentação que acontece neste fim de semana no Teatro Jorge Amado. Sábado (15) e domingo (16), às 11h e 15h | Ingressos: R$ 80 / R$ 40 - Assinantes do Clube CORREIO têm 20% de desconto.

O ator Ricardo Castro retorna ao palco do Teatro Módulo com o espetáculo R$ 1,99 para mais uma série de apresentações que misturam drama e comédia em temas da atualidade. Escrito, dirigido, produzido e interpretado por ele, o monólogo celebra 25 anos de sucesso em temporada que se inicia nesta sexta (14) e segue nas próximas sextas, sempre às 20h. Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla ou na bilheteria por R$ 60 | R$ 30 - assinantes do Clube CORREIO têm 40% de desconto.