Coletivo de teatro encena espetáculo gratuito para estudantes de escolas municipais de Salvador

Crédito: Divulgação

O Coletivo DUO Teatro levará gratuitamente estudantes e professores de escolas municipais de Salvador e instituições do terceiro setor para assistir ao espetáculo infanto-juvenil “Em Busca da Ilha Desconhecida”. A temporada começou nesta segunda-feira (27) e segue até quinta, com apresentações às 9h30 e 14h30 (nos dias 28 e 30 ocorrerão ainda sessões às 19h), no Centro Cultural de Plataforma.



Após o espetáculo será realizada uma ação de mediação cultural, bate-papo sobre o espetáculo e os aspectos técnicos do edifício teatral - iluminação, cenografia, musicalidade, entre outros.

O ator e diretor artístico do DUO, Saulus Castro, explica que a iniciativa - que integra o projeto “Cabriola: Mediação Cultural Jovens Espectadores”, visa promover a experiência e formação de plateia a jovens espectadores em Salvador. “Por isso, desenvolvemos outras ações, para além das apresentações, que são as mediações culturais e oficinas artísticas nas escolas. Outro ponto são as ativações de acessibilidade para os mais diversos públicos portadores de deficiências, sejam físicas, auditivas, visuais”, reforça.

De acordo com a produção do projeto, a iniciativa é "um salto desafiador no cotidiano: este é o significado básico de “Cabriola. Para o DUO é o arriscar de um movimento que dribla a norma, um saltar de barreiras socioeconômicas com o intuito de ampliar o acesso a outros bens artísticos e culturais que, costumeiramente, o público focal do projeto não acessa".

“Além disso, Cabriola também se relaciona com este público de crianças e jovens, mestres-mor das piruetas desafiadoras e inacreditáveis. Cabriola busca este salto no/do/com/para o imaginário”, descreve Saulus, ao acrescentar que todas as escolas beneficiadas nesta primeira fase do projeto são dos diversos bairros do subúrbio ferroviário.

Diretores e professores de escolas municipais que desejem levar seus estudantes para assistir a “Em Busca da Ilha Desconhecida” e as oficinas, podem entrar em contato com a equipe de mediação cultural do projeto, coordenada por Poliana Bicalho, através dos perfis no instagram @coletivoduoteatro, @criaremediacoes, ou dos e-mails ‎[email protected] e [email protected], ou pelo whatsapp 71 9275-1353.

Castro realça que Cabriola busca ser uma via de oportunizar outros encontros, em um diálogo entre Arte e Educação. “Quaisquer mudanças que se deseje para uma sociedade não são possíveis se não concatenadas com estas áreas e com este público”.

“Cabriola: Mediação Cultural Jovens Espectadores” é um projeto que conta com a realização do Ministério da Cultura via Lei de Incentivo à Cultura Federal – Lei Rouanet, do Governo Federal - União e Reconstrução. Contam para estas primeiras apresentações com o patrocínio da Porto Cotegipe.

Espetáculo

“Em Busca da Ilha Desconhecida" é o primeiro espetáculo infanto-juvenil do DUO, que está completando 13 anos. A dramaturgia traz o enredo de dois jovens que desejam encontrar um território nunca habitado.