Coletivo faz sarau de convite à apreciação da força da música baiana; assinantes do Correio têm 40% desconto

No Mês da Independência do Brasil na Bahia, o coletivo Outras Vozes nos diz muito: sobre construir caminhos de emancipação, sobre a criatividade de nosso povo, sobre a cultura popular baiana. Por isso, no dia 23 de julho, a trupe retorna à Casa Rosa, depois de uma apresentação com casa lotada no último mês de junho, para ecoar suas vozes, diversidade, tradições e futuros. Ana Barroso, Angela Velloso, Daniel Farias, Dorea, Fatel, Guigga, Lígia Rizério, Nalessa Paraizo, Luíza Britto e Théo Charles, nomes da cena cultural contemporânea do estado, sobem ao palco para um sarau de convite à apreciação da força da música baiana, misturando canções próprias com pérolas de autores consagrados da terra. O evento se inicia às 18h e os ingressos custam R$ 50, com vendas antecipadas pela Sympla. Os ingressos já estão à venda e assinantes do Clube CORREIO tem desconto de 40%.